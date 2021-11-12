В одном из домов в селе Шарин Черкасской области никогда не жили спокойно. Местные жители считают, что трагедия здесь была только вопросом времени.

Дикие крики и громкий скандал из соседского дома в тот роковой вечер слышала вся улица. Местные рассказали, что к постоянным разборкам и пьянствам в семье Лидии и Александра уже привыкли.

Поэтому никто не торопился вызывать правоохранителей. Пока на пороге дома соседки Екатерины не появилась сама Лидия и не сообщила ошеломляющую новость — только что она своими руками зарезала собственного мужа.

Соседи мигом бросились спасать Александра Лапина. Однако как только они переступили порог, то потеряли дар речи. Посреди комнаты на стуле сидел окровавленный мужчина.

– Мы пришли с мужем первыми, увидели, что он в доме на стуле весь в крови был. Попросили выйти во двор, посадили его на лавочку, сказала мужу, чтобы он нашел его чем-нибудь перевязать, — рассказала соседка Раиса Алексеевна.

Пока соседи и медики пытались спасти раненого, 58-летняя Лидия демонстративно размахивала ножом и угрожала порезать всех. Однако в конце концов женщина скрылась.

К сожалению, ее жертву спасти так и не удалось. 61-летний Александр через несколько минут погиб в карете скорой медицинской помощи.

Словно ошпаренная, Лидия бегала по селу и хвасталась содеянным. Чтобы женщина не натворила еще большего горя и не убежала, напуганные соседи вынуждены были следить за ней, пока не приехали работники Национальной полиции.

Лидия – дама не только с характером, но и с незаурядным криминальным талантом. Даже к жителям села она неоднократно проявляла агрессивные действия, в частности, выманивала деньги у пожилых людей. Даже некоторое время полтора года она находилась на домашнем аресте и была условно осуждена.

Лидия призналась правоохранителям, что зарезала мужчину в его день рождения. В тот вечер хозяйка накрыла стол, но во время праздничного застолья разразился очередной скандал. Женщина не удержалась и схватилась за нож.

Лидию в сопровождении конвоя привезли в суд. От агрессии женщины не осталось ни капли. О том страшном вечере подозреваемая говорить не хочет. Комментарии же есть в Уголовном кодексе Украины. Преступление, которое совершила Лидия, заслуживает целых 10 лет за решеткой.