В одному з будинків у селі Шарин Черкаської області ніколи не жили спокійно. Місцеві мешканці вважають, що трагедія тут була лише питанням часу.

Дикі крики та гучний скандал з сусідського будинку в той фатальний вечір чула вся вулиця. Місцеві розповіли, що до постійних розбірок та пияцтв у родині Лідії та Олександра вже звикли.

Тому ніхто не поспішав викликати правоохоронців. Аж поки на порозі будинку сусідки Катерини не з’явилася сама Лідія та не повідомила приголомшливу новину – щойно вона своїми руками зарізала власного чоловіка.

Сусіди прожогом кинулися рятувати Олександра Лапіна. Однак щойно вони переступили поріг, то втратили дар мови. Посеред кімнати на стільці сидів закривавлений чоловік.

– Ми прийшли з чоловіком перші, побачили, що він у хаті на стільці весь у крові був. Попросили вийти на двір, посадили його на лавочку, сказала чоловікові, щоб він знайшов його чимось перев’язати, – розповіла сусідка Раїса Олексіївна.

Поки сусіди та медики намагалися врятувати пораненого, 58-річна Лідія демонстративно розмахувала ножем та погрожувала всіх порізати. Однак зрештою жінка втекла.

На жаль, її жертву врятувати так і не вдалося. 61-річний Олександр за декілька хвилин загинув у кареті швидкої медичної допомоги.

Мов ошпарена, Лідія бігала селом та вихвалялася скоєним. Щоб жінка не накоїла ще більшого горя та не втекла, налякані сусіди змушені були стежити за нею, поки не приїхали працівники Національної поліції.

Лідія – дама не лише з характером, але й із неабияким кримінальним талантом. Навіть до жителів села вона неодноразово проявляла агресивні дії, зокрема, виманювала гроші у літніх людей. Навіть деякий час півтора року вона перебувала на домашньому арешті та була умовно засуджена.

Лідія зізналася правоохоронцям, що зарізала чоловіка у його день народження. Того вечора господиня накрила на стіл, але під час святкового чаркування спалахнув черговий скандал. Жінка не втрималася та схопилася за ніж.

Лідію в супроводі конвою привезли до суду. Від агресії жінки не лишилося й краплі. Про той страшний вечір підозрювана говорити не хоче. Натомість коментарі є в Кримінальному кодексі України. Злочин, який скоїла Лідія, заслуговує аж на 10 років за ґратами.