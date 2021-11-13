В Кременчуге вспыхнул огонь на территории нефтеперерабатывающего завода. Внутри печи для подогрева загорелись нефтепродукты.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар на территории публичного акционерного общества Укртатнафта начался утром в субботу, 13 ноября.

Спустя полчаса после сообщения о вспышке спасателям удалось локализовать пламя. В настоящее время предприятие работает в обычном режиме.

В ГСЧС отметили, что для охлаждения печи для подогрева нефтепродуктов привлекли 32 спасателей и семь единиц техники.

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины произошло 220 пожаров, в результате которых погибли восемь человек и еще два человека пострадали, однако удалось спасти четырех граждан.

С начала года в Украине произошло 73 247 случаев пожаров. Спасатели зафиксировали смерть 1 391 человека, еще 1 156 местных жителей пострадали. К счастью, жизнь 1,5 тыс. граждан удалось сберечь.