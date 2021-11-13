У місті Кременчук спалахнув вогонь на території нафтопереробного заводу. Всередині печі для підігріву загорілися нафтопродукти.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа на території публічного акціонерного товариства Укртатнафта розпочалася вранці у суботу, 13 листопада.

Через пів години після повідомлення про спалах рятувальникам вдалося локалізувати полум’я. Наразі підприємство працює у звичайному режимі.

У ДСНС зазначили, що для охолодження печі для підігріву нафтопродуктів залучили 32 рятувальників та сім одиниць техніки.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 220 пожеж, унаслідок яких загинули восьмеро людей та ще двоє осіб постраждали, однак вдалося врятувати чотирьох громадян.

З початку року в Україні сталося 73 247 випадків пожеж. Рятувальники зафіксували смерть 1 391 людини, ще 1 156 місцевих жителів постраждали. На щастя, життя 1,5 тис. громадян вдалося зберегти.