Заклеили рот скотчем: на Полтавщине в детсаде издевались над ребенком — глава облсовета

На Полтавщине в детском саду Диканской общины воспитатели издевались над 4-летней девочкой. Ребенку заклеивали рот скотчем и заматывали руки и ноги.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Полтавского облсовета Александр Беленький.

— Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который произошел в Диканской общине. Во время тихого часа 4-летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.

Он также обратился к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

Беленький не указывает фамилии работников и названия населенного пункта до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства и будет подтвержден или опровергнут факт издевательства над ребенком.

В Нацполиции Полтавской области сообщили, что проверяют обнародованную информацию в социальных сетях.

Предварительно известно, что никаких сообщений о противоправных действиях со стороны работников дошкольного учреждения от родителей или опекунов в полицию не поступало.

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Источник: Нацполиция, Александр Беленький