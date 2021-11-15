Заклеїли рота скотчем: на Полтавщині у дитсадку знущалися з дитини – голова облради

На Полтавщині у дитячому садочку Диканської громади вихователі знущалися із 4-річної дівчинки. Дитині заклеювали рот скотчем та замотували руки і ноги.

Про це у соціальних мережах повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький.

— Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мене повідомили про випадок знущання над дитиною, що трапився у Диканській громаді. Під час тихої години, 4-річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рота.

Він також звернувся до керівництва ГУ Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події.

Біленький не вказує прізвища працівників та назви населеного пункту, допоки не будуть з’ясовані всі обставини та буде підтверджено або спростовано факт знущання над дитиною.

У Нацполіції Полтавської області повідомили, що перевіряють оприлюднену інформацію у соціальних мережах.

Попередньо відомо, що жодного повідомлення про протиправні дії з боку працівників дошкільного закладу від батьків чи опікунів до поліції не надходило.

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Джерело: Нацполіція, Олександр Біленький