На заседании 24 марта Кабмин принял постановление, которым утвердил новые нормы и порядок питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

В частности, в документе расписана калорийность завтрака, обеда и ужина по возрастным группам. В случае потребления только завтрака она должна составлять 25-30% от суточной потребности, для обеда соответствующая доля увеличивается до 35%.

Кроме того, указано, сколько должно быть белков, жиров и углеводов в блюдах.

Отмечается, что в учебных заведениях продукты, которые реализуются в буфетах, торговых аппаратах, а также готовые блюда должны быть без подсластителей, синтетических красителей и ароматизаторов, усилителей вкуса и аромата.

Норми харчування у дитсадках і школах

Известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко представил обновленное школьное меню, которое рассчитано на четыре недели и соответствует новым стандартам детского питания.

Оно разработано для всех возрастных групп детей и содержит множество рецептов, которые утвердило Министерство здравоохранения.