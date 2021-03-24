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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Правительство утвердило новые нормы питания в школах и детсадах

На заседании 24 марта Кабмин принял постановление, которым утвердил новые нормы и порядок питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

дитсадок

В частности, в документе расписана калорийность завтрака, обеда и ужина по возрастным группам. В случае потребления только завтрака она должна составлять 25-30% от суточной потребности, для обеда соответствующая доля увеличивается до 35%.

Кроме того, указано, сколько должно быть белков, жиров и углеводов в блюдах.

Отмечается, что в учебных заведениях продукты, которые реализуются в буфетах, торговых аппаратах, а также готовые блюда должны быть без подсластителей, синтетических красителей и ароматизаторов, усилителей вкуса и аромата.

Норми харчування у дитсадках і школах

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Оно разработано для всех возрастных групп детей и содержит множество рецептов, которые утвердило Министерство здравоохранения.

Фото: Dreamstime

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