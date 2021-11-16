В Киеве неизвестный открыл стрельбу из авто и ранил мужчину

Возле здания суда в Святошинском районе Киева неизвестный открыл стрельбу из автомобиля и ранил мужчину. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

– В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. На место немедленно выехала скорая, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, – сказано в сообщении.

Силовики начали специальную полицейскую операцию по розыску и задержанию подозреваемого в преступлении.

Также на остановку транспортного средства и задержание неизвестного сориентировали наряды патрульных.