У Києві викрили схему відмивання коштів на закупівлі апаратів ШВЛ

Чиновники кількох медичних установ Києва створили злочинну схему розкрадання державних коштів, виділених на закупівлю анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легенів для хворих на Covid-19.

До схеми причетні також приватні підприємці, які продавали відповідне обладнання.

За попередніми даними, зловмисники привласнили майже 2 млн грн – це ПДВ, який закладався у вартість угод, хоча законодавством передбачено звільнення таких операцій від цього податку.

У цій справі головному бухгалтеру держустанови Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ – службова недбалість.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності керівників підприємства-постачальника – за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Аналогічні злочинні дії зафіксовано і в інших державних органах та установах. Триває збір доказів для притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.