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Житель Волыни купил водительские права и пожаловался в полицию, что они не зарегистрированы в Дії

Абрамова Юлия редактор ленты
Житель Волыни купил водительские права и пожаловался в полицию, что они не зарегистрированы в Дії

Волынянин “заказал” документы за 4 тыс. грн, а потом обнаружил, что они не зарегистрированы в приложении Дія.

19-летний мужчина купил в интернете поддельное водительское удостоверение, а затем позвонил в полицию и пожаловался, что не может найти его в электронном сервисе государственных услуг Дія.

– Патрульные получили сообщение о мошенничестве. Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть интернет заказал себе водительские удостоверение категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1 тыс. грн. Затем “документ” он забрал в отделении почты в Луцке и уплатил еще 3 тыс. грн. Его удивил тот факт, что “документ” отсутствует в приложении Дія, — говорится в сообщении патрульной полиции Волынской области.

Правоохранители проверили его водительское удостоверение и обнаружили, что оно имеет признаки подделки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

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Джерело: Патрульна поліція Волинської області

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