Житель Волині купив водійські права та поскаржився в поліцію, що вони не зареєстровані в Дії

Волинянин “замовив” документи за 4 тис. грн, а згодом виявив, що вони не зареєстровані у застосунку Дія.

19-річний чоловік купив в інтернеті підроблене посвідчення водія, а потім зателефонував у поліцію і поскаржився, що не може знайти його в електронному сервісі державних послуг Дія. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

– Патрульні отримали повідомлення про шахрайство. Заявник зателефонував на лінію 102 і повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти в сумі 1 тис. грн. Потім “документ” він забрав у відділенні пошти в Луцьку і сплатив ще 3 тис. грн. Його здивував той факт, що “документ” відсутній у додатку Дія, – йдеться у повідомленні патрульної поліції Волинської області.

Правоохоронці перевірили його посвідчення водія і виявили, що воно має ознаки підробки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Джерело: Патрульна поліція Волинської області