Банда рэкетиров требовала 1,2 млн грн у фермера из Херсонщины

В Херсонской области преступная группа, в которую входили украинцы и выходцы из Армении, требовала у фермера 1,2 млн грн в обмен на то, что не тронут его и членов его семьи.

Сотрудники СБУ задержали членов банды при получении денег от жертвы.

До этого предприниматель отказывался платить рэкетирам, поэтому они избили его и отобрали автомобиль, который требовали переписать на своих подельников.

Чтобы мужчина не обратился в полицию, злоумышленники начали угрожать членам его семьи.

Однако потерпевший попросил о помощи и под контролем СБУ передал преступникам указанную сумму.

Вскоре членам банды объявят подозрение по ч. 2 ст. 189 УКУ – вымогательство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.