Банда рэкетиров требовала 1,2 млн грн у фермера из Херсонщины

В Херсонской области преступная группа, в которую входили украинцы и выходцы из Армении, требовала у фермера 1,2 млн грн в обмен на то, что не тронут его и членов его семьи.
Сотрудники СБУ задержали членов банды при получении денег от жертвы.
До этого предприниматель отказывался платить рэкетирам, поэтому они избили его и отобрали автомобиль, который требовали переписать на своих подельников.
Чтобы мужчина не обратился в полицию, злоумышленники начали угрожать членам его семьи.
Однако потерпевший попросил о помощи и под контролем СБУ передал преступникам указанную сумму.
Вскоре членам банды объявят подозрение по ч. 2 ст. 189 УКУ – вымогательство.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.