Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Банда рэкетиров требовала 1,2 млн грн у фермера из Херсонщины

Валентина Летяк редактор ленты
Банда рекетирів вимагала 1,2 млн грн у фермера

В Херсонской области преступная группа, в которую входили украинцы и выходцы из Армении, требовала у фермера 1,2 млн грн в обмен на то, что не тронут его и членов его семьи.

Сотрудники СБУ задержали членов банды при получении денег от жертвы.

До этого предприниматель отказывался платить рэкетирам, поэтому они избили его и отобрали автомобиль, который требовали переписать на своих подельников.

Чтобы мужчина не обратился в полицию, злоумышленники начали угрожать членам его семьи.

Однако потерпевший попросил о помощи и под контролем СБУ передал преступникам указанную сумму.

Банда рекетирів вимагала 1,2 млн грн у фермера

Вскоре членам банды объявят подозрение по ч. 2 ст. 189 УКУ – вымогательство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте
Требовали $200 тыс.: троих сотрудников СБУ подозревают в пытках иностранца

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка