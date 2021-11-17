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Банда рекетирів вимагала 1,2 млн грн у фермера з Херсонщини

Валентина Летяк редакторка стрічки
Банда рекетирів вимагала 1,2 млн грн у фермера

У Херсонській області злочинна группа, до якої входили українці та вихідці з Вірменії, вимагала у фермера 1,2 млн грн в обмін на те, що не чіпатимуть його та членів його родини.

Співробітники СБУ затримали членів банди під час отримання грошей від жертви.

До цього підприємець відмовлявся платити рекетирам, тому вони побили його і відібрали автомобіль, який потім вимагали переписати на своїх спільників.

Щоб чоловік не звернувся до поліції, зловмисники почали погрожувати членам його сім’ї.

Проте потерпілий попросив про допомогу і під контролем СБУ передав злочинцям вказану суму.

Банда рекетирів вимагала 1,2 млн грн у фермера

 

Згодом членам банди оголосять підозру за ч. 2 ст. 189 ККУ – вимагання.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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