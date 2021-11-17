В Харьковской области утонул 4-летний мальчик, которого оставили без присмотра — его мать будут судить

В Харьковской области, в городе Изюм, пока пьяная мать отдыхала на городском пляже, ее 4-летний сын утонул. Теперь ее будут судить.

32-летнюю женщину обвинили в злостном невыполнении родительских обязанностей. По факту злостного неисполнения родительских обязанностей (ст. 166 Уголовного кодекса Украины) ей грозит до пяти лет лишения свободы.

— По данным следствия, трагедия произошла в июне 2021 года на городском пляже Изюма. Пока 32-летняя женщина была пьяной, утонул ее 4-летний сын, — сообщили полицейские.

Обвинительный акт в отношении матери погибшего ребенка направлен в Изюмский горрайонный суд Харьковской области.

В Кривом Роге 51-летний мужчина утопил 50-летнюю жену в бассейне, а затем убил себя ножом. Супруги вместе не жили, и поэтому мужчина часто устраивал громкие скандалы.

Наталья и Сергей руководили общим небольшим бизнесом. В спальном районе города, почти на берегу реки, они держали баню.

Год назад супруги решили расстаться. Однако пара не слишком была уверена в решении расторгнуть брак.

Более того, они вместе отдыхали в Египте. Хотя тогда супруги вместе не жили.