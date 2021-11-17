У Харківській області, місті Ізюм, поки п’яна мати відпочивала на міському пляжі, її 4-річний син потонув. Тепер її судитимуть.

32-річну жінку звинуватили в злісному невиконанні батьківських обов’язків. За фактом злісного невиконання батьківських обов’язків (ст. 166 Кримінального кодексу України) їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

– За даними слідства, трагедія сталася у червні 2021 року на міському пляжі Ізюма. Поки 32-річна жінка була п’яною, втопився її 4-річний син, – повідомили поліцейські.

Обвинувальний акт стосовно матері загиблої дитини направлено до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

У Кривому Розі 51-річний чоловік втопив 50-річну дружину у басейні, а потім убив себе ножем. Подружжя разом не жило і через це чоловік часто влаштовував гучні скандали.

Наталя та Сергій володіли спільним невеличким бізнесом. У спальному районі міста, майже на березі річки, вони тримали лазню.

Рік тому подружжя вирішило розлучитися. Однак пара не надто була впевнена у рішенні розірвати шлюб.

Ба більше, вони разом відпочивали у Єгипті. Хоч тоді подружжя разом не жило.