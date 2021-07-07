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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Пошел купаться: под Тернополем утонул подросток

хлопчик стрибає в озеро, хлопчик біля річки, літо

В среду, 7 июля на Тернопольщине утонул 15-летний ребенок. Несчастный случай произошел в селе Подзамочек Бучачской территориальной общины.

По данным спасателей, подросток пошел купаться в местный ставок и там его постигло несчастье. Инцидент произошел в 14.29.

На месте трагедии работали дежурный караул 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Главного управления и бригада экстренной медицинской помощи.

Как сообщили в ГСЧС, с начала 2021 года в Тернопольской области погибли уже 12 человек, из них трое детей.

ГСЧС призывает людей вести себя на водоемах осмотрительно и осторожно.

Также рекомендуют купаться утром или вечером, когда нет опасности перегрева.

Во время купания температура воды должна быть не ниже +17…+19. Плавать в воде можно не более 20 мин.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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