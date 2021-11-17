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Зіткнувся з відбійником та перекинувся: у Дніпрі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зіткнувся з відбійником та перекинувся: у Дніпрі мікроавтобус з пасажирами потрапив у ДТП

У Дніпрі на Центральному мосту сталася дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом Mercedes Benz Sprinter 313 CDI. Водію не вдалося впоратися з керуванням.

За попередніми даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, транспортний засіб зіткнувся з відбійником та перекинувся на правий бік на проїжджій частині.

На щастя, під час аварії ніхто не загинув. Водія та пасажирів на місці ДТП оглянули працівники екстреної медичної допомоги, проте вони відмовилися від госпіталізації.

Співробітники рятувальної служби здійснили комплекс протипожежних заходів на місці події для уникнення загорання транспортного засобу.

Для ліквідації наслідків аварії залучили п’ятьох рятувальників з особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та можливі причини дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі.

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