Поява у Чернігівській області так званих туристів із країн Близького Сходу свідчить про спробу перевірити рівень захищеності кордонів України.

Таку думку висловив очільник Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він попросив місцевих мешканців зберігати пильність та повідомляти правоохоронців про будь-яких підозрілих незнайомців.

– Краще ми зайвий раз перевіримо, звідки і з якою метою вони прибули. Я сподіваюся, що серед місцевих мешканців не виявиться людей, які захочуть зрадити інтереси населення та держави, організуючи нелегальні переходи через кордон. Ми чітко відстежуємо такі речі, бо жодні гроші не варті безпеки громадян, – заявив Клименко.

При цьому глава Нацполіції нагадав, що кордон патрулюють посилені наряди поліцейських та прикордонників.

Перевіряють кордони України на міцність: Клименко про мігрантів у Чернігівській області / 3 фотографии

Крім того, Клименко резюмував, що на кордоні з Білоруссю на Житомирщині рух мігрантів не виявлено.