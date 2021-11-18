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Пограничники не впустили в Украину 15 человек из стран Ближнего Востока

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Прикордонник

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли въезд на территорию страны 15 граждан различных стран Ближнего Востока, которые следовали на автобусе из Минска якобы с целью туризма.

Как выяснилось во время дополнительной проверки, проводившейся совместно со Службой безопасности Украины и Нацполиции, иностранцы несколько недель назад прилетели в белорусскую столицу.

После этого они сразу же направились в Гродненскую область на границу с Польшей, а затем якобы собирались посетить Львовскую область, откуда планировали вернуться домой.

Кроме того, большинство пассажиров автобуса имели загранпаспорта, выданные в один промежуток времени.

В ГПСУ отметили, что государственная граница с Беларусью усилена, чтобы предотвратить возможность въезда на территорию страны нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в страны Европейского Союза.

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Напомним, ранее представители пограничной службы Польши сообщили о незначительном оттоке нелегальных мигрантов от границы.

При этом более тысячи человек остаются неподалеку и периодически пытаются прорвать заграждения.

В ответ польские правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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