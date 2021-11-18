Пограничники не впустили в Украину 15 человек из стран Ближнего Востока

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли въезд на территорию страны 15 граждан различных стран Ближнего Востока, которые следовали на автобусе из Минска якобы с целью туризма.

Как выяснилось во время дополнительной проверки, проводившейся совместно со Службой безопасности Украины и Нацполиции, иностранцы несколько недель назад прилетели в белорусскую столицу.

После этого они сразу же направились в Гродненскую область на границу с Польшей, а затем якобы собирались посетить Львовскую область, откуда планировали вернуться домой.

Кроме того, большинство пассажиров автобуса имели загранпаспорта, выданные в один промежуток времени.

В ГПСУ отметили, что государственная граница с Беларусью усилена, чтобы предотвратить возможность въезда на территорию страны нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в страны Европейского Союза.

Напомним, ранее представители пограничной службы Польши сообщили о незначительном оттоке нелегальных мигрантов от границы.

При этом более тысячи человек остаются неподалеку и периодически пытаются прорвать заграждения.

В ответ польские правоохранители применяют водометы и слезоточивый газ.