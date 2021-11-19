Новораздельский колледж уже вторую неделю на карантине, поэтому преподаватели были уверены, что никаких приключений в этот период не произойдет. Теперь же заведение – в центре внимания! Однажды холодным утром работники натолкнулись на пороге на шокировавшую находку.

Как обычно, утро для политехнического колледжа началось с уборки территории. Дворничка как раз забирала листву, когда на лестнице, прямо на бетоне, увидела странный сверток. То, что это может быть младенец, женщина и не подозревала.

Дворничка Анна призналась, что после пережитого шока у нее до сих пор дрожат ноги. Женщина сначала подумала, что в тряпье находится замотанное животное. Сама подходить побоялась, поэтому позвала на помощь охранника Михаила. Уже вместе и открыли сверток, а там была девочка.

– Я не поверила, я не поверила. Новорожденный ребенок в крови. Я говорю: надо же вызвать скорую помощь и полицию, — рассказала дворничка Анна.

Ребенок был в крови и очень холодный, вспомнил охранник Михаил. Каждая минута на холодной улице могла стать роковой. Мужчина бросился в колледж, чтобы позвать женщин и собрать теплые вещи.

— Открываю и меня даже подбросило, потому что перепугался. Смотрю – ребенок! Когда мы пришли ее забирать, она плакала. Чувствовали, она была холодная, – рассказал охранник Михаил.

Девочку принесли отогревать в кабинет бухгалтеров. Анна сейчас даже подумать боится, что могло произойти, если бы ребенка заметили позже. Женщина и ее коллеги забыли обо всем мире. Они заботились о младенце, пока не приехали медики и полиция.

Подброшенную кроху назвали в честь ее спасателей, уборщицы и охранника, Анна Михайловна. А фамилию выбрали по месяцу рождения – ноябрь. Сам Михаил признался, что девочка ему теперь как родная дочь. Муж постоянно навещает ее в больнице.

Местные жители теперь теряются в догадках: кто незаметно выносил среди них ребенка, а потом так жестоко выбросил его на произвол судьбы? Среди студенток колледжа беременных не было. Мать девочки может жить в многоэтажках, которых хватает вокруг.

Теперь горе-мать ищут полицейские. Они опрашивают всех и просматривают видео с уличных камер наблюдения.

— Маму ребенка устанавливают правоохранители. Открыто уголовное производство. Нет, никаких записок на месте происшествия не было. Проводятся поквартирные обходы в ближайших домах и проверяются аптеки, — рассказал руководитель следственного отделения Николаевского отдела полиции Богдан Бигун.

Журналистам удалось найти мужчину, который проходил мимо колледжа за несколько минут до того, как младенца положили на лестницу. Прохожий рассказал, что видел вероятных родителей заброшенного ребенка. Выяснилось, что пара шла выбрасывать своего ребенка вместе.

Если полицейские найдут родителей, которые оставили младенца в опасности на лестнице, им светит уголовная ответственность. За такой бездушный поступок могут посадить по меньшей мере на три года.