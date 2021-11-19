Новороздільський коледж уже другий тиждень на карантині, тож викладачі були впевнені, жодних пригод у цей період не станеться. Тепер же заклад – у центрі уваги! Одного холодного ранку працівники натрапили на порозі на знахідку, яка шокувала.

Як і зазвичай, ранок для політехнічного коледжу почався з прибирання території. Двірничка саме згрібала листя, коли на сходах, просто на бетоні, побачила дивний згорток. Те, що це може бути немовля, жінка й гадки не мала.

Двірничка Ганна зізналася, що після пережитого шоку в неї досі тремтять ноги. Жінка спершу подумала, що в ганчір’ї замотана тварина. Сама підходити побоялася, тож покликала на допомогу охоронця Михайла. Вже разом і розкрили згорток, а там була дівчинка.

– Я не повірила, я не повірила. Новонароджена дитина у крові. Я кажу: то треба ж викликати швидку допомогу та поліцію, – розповіла двірничка Ганна.

Дитина була у крові та дуже холодна, згадав охоронець Михайло. Кожна хвилина на холодній вулиці могла стати фатальною. Чоловік чимдуж кинувся до коледжу, щоб покликати жінок та зібрати теплі речі.

– Відкриваю і мене аж підкинуло, бо перестрашився. Дивлюся – дитина! Коли ми прийшли її забирати, то вона плакала. Відчували, що вона була холодною, – розповів охоронець Михайло.

Дівчинку принесли відігрівати до кабінету бухгалтерів. Анна зараз навіть подумати боїться, що могло статися, якби дитину помітили пізніше. Жінка та її колеги забули про все на світі. Вони опікувалися немовлям, поки не приїхали медики та поліція.

Підкинуту крихітку назвали на честь її рятівників, прибиральниці та охоронця, Ганна Михайлівна. А прізвище обрали за місяцем народження – Листопад. Сам Михайло зізнався, що дівчинка йому тепер, як рідна донька. Чоловік постійно провідує її у лікарні.

Місцеві жителі тепер губляться у здогадах: хто непомітно виносив дитя, а потім так жорстоко викинув його напризволяще? Серед студенток коледжу вагітних не було. Мати дівчинки може жити в багатоповерхівках, яких вистачає навколо.

Тепер горе-матір шукають поліцейські. Вони опитують усіх та переглядають відео з вуличних камер спостереження.

– Маму дитини наразі встановлюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження. Ні, жодних записок на місці події не було. Проводяться поквартирні обходи у найближчих будинках та перевіряються аптеки, – розповів керівник слідчого відділення Миколаївського відділу поліції Богдан Бігун.

Журналістам вдалося знайти чоловіка, який проходив повз коледж за декілька хвилин до того, як немовля поклали на сходи. Перехожий розповів, що бачив ймовірних батьків покинутої дитини. Тобто дитя прийшла викидати пара.

Якщо поліцейські знайдуть батьків, що залишили немовля в небезпеці на сходах, то їм світить кримінальна відповідальність. За такий бездушний вчинок можуть посадити щонайменше на три роки.