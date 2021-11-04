В поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области мать выбросила собственного ребенка. Младенца нашли на территории заброшенного молокозавода в пакете.

Плач ребенка случайно услышала проходящая мимо местная жительница. Женщина отнесла мальчика в столовую и позвонила в полицию.

Младенца с переохлаждением отвезли в больницу. Правоохранители установили, что мальчик доношенный и родился примерно за сутки до того, как его нашли на улице.

Позже местные врачи рассказали о состоянии ребенка. Сейчас мальчик находится в реанимации областной детской больницы, его состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное. У младенца диагностировали пневмонию – он не может самостоятельно питаться. Вес ребенка – 2,5 кг, а рост – 50 см.

Тем временем полиция разыскивает мать мальчика. Правоохранители просят местных жителей сообщить информацию о недавно находившихся на последних месяцах беременности гражданках или тех, кто недавно родил, но ребенка не видно. Анонимность гарантирована.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК (оставление в опасности). За это предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.

Лежал возле мусора в пакете: на Тернопольщине мать выбросила младенца / 3 фотографии

Читайте:

Источник: Нацполиция, Суспільне