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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Лежал возле мусора в пакете: на Тернопольщине мать выбросила младенца

на Тернопільщині мати викинула немовля

В поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области мать выбросила собственного ребенка. Младенца нашли на территории заброшенного молокозавода в пакете.

Плач ребенка случайно услышала проходящая мимо местная жительница. Женщина отнесла мальчика в столовую и позвонила в полицию.

Младенца с переохлаждением отвезли в больницу. Правоохранители установили, что мальчик доношенный и родился примерно за сутки до того, как его нашли на улице.

Позже местные врачи рассказали о состоянии ребенка. Сейчас мальчик находится в реанимации областной детской больницы, его состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное. У младенца диагностировали пневмонию – он не может самостоятельно питаться. Вес ребенка – 2,5 кг, а рост – 50 см.

Тем временем полиция разыскивает мать мальчика. Правоохранители просят местных жителей сообщить информацию о недавно находившихся на последних месяцах беременности гражданках или тех, кто недавно родил, но ребенка не видно. Анонимность гарантирована.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК (оставление в опасности). За это предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.

на Тернопільщині мати викинула немовля
на Тернопільщині мати викинула немовля
на Тернопільщині мати викинула немовля
на Тернопільщині мати викинула немовля
на Тернопільщині мати викинула немовля
на Тернопільщині мати викинула немовля
Лежал возле мусора в пакете: на Тернопольщине мать выбросила младенца / 3 фотографии

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Источник: Нацполиция, Суспільне 

Фото: Нацполиция

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