В областном центре Кировоградской области вспыхнуло пламя в столярном цехе складского здания на переулке Экспериментальный. Огонь распространился на площадь около 500 кв. м.

На место происшествия выехали пожарные. Когда спасатели прибыли, пламя успело распространиться на площадь ориентировочно 500 кв. м.

По предварительным данным ГСЧС, пострадавших или погибших в результате пожара нет. Огонь удалось локализовать через 40 мин после получения сообщения, а через два часа и 20 минут — полностью ликвидировать.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул утром 19 ноября, а сообщение в спасательное учреждение поступило в 11.48.

Для гашения пламени привлекли 30 спасателей из личного состава службы и шесть единиц техники.

По данным ГСЧС, за последние сутки на территории Украины произошло 233 пожара, в результате которых погибли 15 людей и пострадали трое граждан, однако удалось спасти трех человек.

С начала 2021 года в Украине зафиксировали 74 545 пожаров, унесших жизни 1 450 людей. Еще 1 177 человек пострадали в результате происшествия, однако 1 534 граждан спасли.