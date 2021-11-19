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Вогонь розповсюдився на 500 кв. м: у Кіровоградській області спалахнула пожежа на складі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вогонь розповсюдився на 500 кв. м: у Кіровоградській області спалахнула пожежа на складі

В обласному центрі Кіровоградської області спалахнуло полум’я у столярному цеху складської будівлі на провулку Експериментальний. Вогонь розповсюдився на площу близько 500 кв. м.

На місце події виїхали вогнеборці. Коли рятувальники прибули, то полум’я встигло розповсюдитися на площу орієнтовно 500 кв. м.

За попередніми даними ДСНС, постраждалих чи загиблих унаслідок пожежі немає. Вогонь вдалося локалізувати через 40 хв після отримання повідомлення, а ще через дві години та 20 хвилин – повністю ліквідувати.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа спалахнула вранці 19 листопада, а повідомлення до рятувальної установи надійшло о 11.48.

Для гасіння полум’я залучили 30 рятувальників з особового складу служби та шість одиниць техніки.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 233 пожеж, унаслідок яких загинули 15 людей та постраждали троє громадян, однак вдалося врятувати трьох осіб.

З початку 2021 року в Україні зафіксували 74 545 пожеж, які забрали життя 1 450 людей. Ще 1 177 осіб постраждали унаслідок події, проте 1 534 громадян врятували.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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