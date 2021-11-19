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Дым валил из окна: в Вишневом во время пожара погиб мужчина

Юля Захарченко редактор ленты
Дым валил из окна: в Вишневом во время пожара погиб мужчина

В городе Вишневое Киевской области вспыхнул огонь в одном из жилых домов на улице Первомайской. Соседи заметили, как дым валил из окна жилья.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, горела трехкомнатная квартира, расположенная в центре Вишневого.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели сильное задымление из окна дома. Пожарные решили эвакуировать местных жителей с пятого этажа звеном газодымозащитной службы.

Огонь полностью успел охватить трехкомнатную квартиру. По словам соседей, в помещении находился собственник жилья.

Спасатели открыли дверь с помощью специального инструмента и нашли тело мужчины без признаков жизни.

Огонь удалось локализовать через полчаса после сообщения о пожаре, а еще через 28 минут — полностью ликвидировать. Для гашения пламени привлекли 11 спасателей из личного состава и три единицы техники.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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