Смертельное ДТП во Львове: водитель маршрутки сбил двух женщин и одну протащил до конечной остановки

Во Львове полицейские задержали водителя маршрутки, который 20 ноября в шесть утра совершил наезд на двух женщин в центре города – на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

Одну из пострадавших – католическую монахиню – авто тащило по маршруту вплоть до окраины, в результате чего женщина погибла.

В сети появилось видео смертельного ДТП.

На кадрах видно, как водитель маршрутки наехал на женщин прямо на пешеходном переходе. Одну отбрасило в сторону, а другая оказалась под машруткой. Транспорт не сразу тронулся с места, но через несколько секунд водитель продолжил движение и исчез с места аварии.

— Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного такси №138 марки БАЗ, 47-летний житель Львова, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, совершил наезд на двух львовянок в возрасте 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу, — сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

В результате наезда одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Следователям Львовского районного управления полиции №1 и отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции удалось догнать автомобиль на конечной остановке — улице Джорджа Вашингтона.

Недалеко от маршрутки обнаружили тело второй женщины, на которую был совершен наезд, – 48-летней львовянки. Установлено, что автобус тянул зацепившуюся за кузов женщину с места ДТП.

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что в ДТП погибла настоятельница собора во Львове.

— Трагически погибла сестра Ольга Дуплеца, настоятельница во Львове (Сограждение Сестер Францисканок Семьи Марии), которая служила во Львовской Катедрии, — говорится в комментарии.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины, по которому предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

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Источник: Полиция Львовской области

Фото: Полиция Львовской области