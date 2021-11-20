Смертельна ДТП у Львові: водій маршрутки збив двох жінок і одну протягнув до кінцевої зупинки

У Львові поліцейські затримали водія маршрутки, який 20 листопада о шостій ранку скоїв наїзд на двох жінок у центрі міста – на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи.

Одну з постраждалих – католицьку черницю – авто волочило по маршруту аж до околиці, внаслідок чого жінка загинула.

У мережі з’явилось відео смертельної ДТП.

На кадрах видно, як водій маршрутки наїхав на жінок прямо на пішоходному переході. Одну відкинуло у бік, а інша опинилася під машруткою. Транспорт не одразу рушив з місця, але за кілька секунд водій продовжив рух і зник з місця аварії.

– Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного таксі №138 марки БАЗ, 47-річний мешканець Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, вчинив наїзд на двох львів’янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом, – повідомили у прес-службі поліції Львівщини.

Унаслідок наїзду одну жінку відкинуло на проїздну частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Слідчим Львівського районного управління поліції №1 та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції вдалося наздогнати авто на кінцевій зупинці – вулиці Джорджа Вашингтона.

Неподалік маршрутки виявили тіло другої жінки, на яку було скоєно наїзд, – 48-річної львів’янки. Встановлено, що автобус тягнув жінку, яка зачепилася за кузов, із місця ДТП.

У коментарях до відео один із користувачів зазначив, що у ДТП загинула настоятелька дому у Львові.

– Трагічно загинула сестра Ольга Дуплєца, настоятелька (Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії), яка своє служіння виконувала в Львівській Катедрі, — йдеться у коментарі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, за якою передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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Джерело: Поліція Львівської області

Фото: Поліція Львівської області