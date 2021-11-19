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Факты / Происшествия

Николай Харьковский признал вину в смертельном ДТП в Харькове

Татьяна Забожко редактор ленты
Микола Харківський_винуватець ДТП у Харкові 26 жовтня 2021

19 ноября во время допроса у следователя 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове Николай Харьковский признал свою вину в совершении преступления.

Об этом сообщила юридическая компания Миллер, которая представляет интересы пострадавшей стороны.

Юристы также напомнили, что в деле уже есть подтверждение, что за рулем автомобиля Infiniti был именно Николай Харьковский.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 26 октября в 20.40. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский проехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Гагарина и Одесской со скоростью более 100 км/ч и столкнулся с Chevrolet.

Этот автомобиль от мощного удара просто разорвало на части. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

Трех пассажиров Infiniti – двух 19-летних парней и 16-летнюю девушку – госпитализировали в больницу.

Водителю Infiniti Николаю Харьковскому оказали помощь амбулаторно.

16-летний водитель, пока находился в больнице, пытался ввести следствие в заблуждение. Несовершеннолетний, зайдя в туалет, с чужого телефона позвонил на линию 102 и сообщил о похищении Infiniti.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту заведомо ложного сообщения о совершении преступления.

28 октября подозреваемому в смертельном ДТП Николаю Харьковскому избрали меру пресечения в виде 60 суток ареста без права залога.

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