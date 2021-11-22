В Чигирине Черкасской области 33-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2170 взяли под стражу на 60 суток без возможности внесения залога после смертельного ДТП.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 76-летнюю пенсионерку. От травм женщина погибла на месте аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 ноября около 17.00. Прибор драгер показал, что уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму в 12 раз – 2.32‰.

После ДТП правонарушителя задержали и объявили подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы и лишение права управлять транспортными средствами на такой же срок. Следствие продолжается.

Полицейские Раздельнянского районного отдела полиции Одесской области разыскивают водителя грузовика, который, по предварительным данным, сбил 57-летнюю жительницу села Бриновка прямо возле ее двора и скрылся.

Сожитель погибшей рассказал правоохранителям, что услышал звук тормозов транспортного средства, похожего на грузовой автомобиль, через несколько секунд после того, как женщина вышла из двора.

Жительницу нашли на дороге без признаков жизни с травмами, характерными для аварии на дороге.

Свидетелей аварии просят позвонить в Раздельнянский районный отдел полиции по телефону (048) 53-50-442 или на специальную линию 102.