У Чигирині Черкаської області 33-річного водія автомобіля ВАЗ-2170 взяли під варту на 60 діб без можливості внесення застави після смертельної ДТП.

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння збив на нерегульованому пішохідному переході 76-річну пенсіонерку. Від травм жінка загинула на місці аварії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 листопада близько 17.00. Прилад драгер показав, що рівень алкоголю в крові водія перевищив допустиму норму в 12 разів – 2.32‰.

Після ДТП правопорушника затримали та оголосили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Чоловікові загрожує до десяти років тюрми та позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий термін. Слідство триває.

Поліцейські Роздільнянського районного відділу поліції Одеської області розшукують водія вантажівки, який, за попередніми даними, збив 57-річну жительку села Бринівка просто біля її двору і втік.

Співмешканець загиблої розповів правоохоронцям, що почув звук гальм транспортного засобу, схожого на вантажний автомобіль, за кілька секунд, як жінка вийшла з двору.

Жительку знайшли на дорозі без ознак життя із травмами, характерними для аварії на дорозі.

Свідків аварії просять зателефонувати до Роздільнянського районного відділу поліції за номером (048) 53-50-442 або на спеціальну лінію 102.