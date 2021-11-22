В селе Бриновка Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На дороге поселка обнаружили 57-летнюю местную жительницу без признаков жизни.

По данным Национальной полиции Одесской области, на теле женщины находились травмы, характерные для аварии на дороге.

Сожитель погибшей рассказал правоохранителям, что женщина вышла со двора, а через несколько секунд он услышал звук тормозов транспортного средства, похожего на грузовой автомобиль.

По предварительным данным, водитель грузовика сбил человека на дороге и скрылся с места аварии.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Сейчас водителя разыскивают правоохранители.

Полицейские обратились к гражданам с просьбой отозваться, если вы стали свидетелями происшествия или вам известна информация о местонахождении автомобиля и водителя.

Свидетели аварии могут звонить в Раздельнянский районный отдел полиции по номеру (048) 53-50-442 или на специальную линию 102.