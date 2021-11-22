Перехват Ан-2 военным истребителем: в СБУ раскрыли подробности

В Ивано-Франковской области необученный 45-летний житель Коломыи без разрешения поднял в воздух снятый с эксплуатации 49 лет назад самолет Ан-2. Для его перехвата Вооруженные силы Украины использовали истребитель МиГ-29.

СБУ сообщила нарушителю о подозрении в нарушении правил воздушных полетов (ст. 281 УК), сказано в заявлении ведомства от 22 ноября.

Как уточняется, мужчина вылетел с территории незарегистрированной взлетно-посадочной площадки «Косов» и не согласовал маршрут, как этого требует законодательство.

В СБУ подчеркнули, что поведение пилота могло спровоцировать как столкновение с другими самолетами, так и уничтожение инфраструктуры в результате возможного падения из-за неисправности или неумелого управления.

Противовоздушная оборона Украины зафиксировала самолет-нарушитель, когда тот следовал в сторону госграницы в Черновицкой области.

– Поскольку информация об этом полете в органах обслуживания воздушного движения отсутствовала, самолет не подавал обязательных сигналов распознавания, а экипаж не выходил на связь, этот инцидент классифицировали как нарушение государственного воздушного пространства, – пояснили в ведомстве.

По данным досудебного расследования, мужчина нарушил еще целый ряд авиационных правил, регулирующих безопасность полетов.

Дело передали в суд с обвинительным актом.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье задержали нарушителя границы – самолет Ан-2, на борту которого находились четыре человека, пытавшихся скрыться на авто.