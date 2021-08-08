Украинский военный самолет перехватил Ан-2 на границе с Румынией

На Прикарпатье задержали нарушителя границы — самолет Ан-2. На борту авиалайнера находились четыре человека, которые пытались скрыться на авто.

Согласно сообщению Госпогранслужбы, воздушное судно использовали для контрабанды (в частности, сигарет). Самолет Ан-2 следовал из Украины в Румынию и обратно сегодня утром. Пролет авиалайнера зафиксировали пограничники Черновицкого отряда.

Авиалайнер отслеживали оперативные группы Госпогранслужбы, поэтому когда он начал идти к границе, то в воздух поднялся военный самолет, который принудительного посадил крылатого.

После приземления на одном из аэродромов Ивано-Франковской пограничники задержали четырех человек, которые пытались скрыться на автомобиле. Госпогранслужба сообщила в прокуратуру о случившемся. Сейчас сотрудники ГПС проводят фиксацию правонарушений.

Среди них — контрабандная деятельность (перемещение сигарет в Румынию и другие нарушения). Прокуратура открыла уголовное производство по статье 334 (Нарушение правил международных полетов) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает штраф от 200 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3,4 тыс. до 17 тыс. грн), ограничение свободы до пяти лет или заключение на этот же срок.