Перехоплення Ан-2 військовим винищувачем: у СБУ розкрили подробиці

На Івано-Франківщині ненавчений 45-річний житель Коломиї без дозволу підняв у повітря знятий з експлуатації 49 років тому літак Ан-2. Для його перехоплення Збройні сили України використали винищувач МіГ-29.

СБУ повідомила порушникові про підозру у порушенні правил повітряних польотів (ст. 281 КК), йдеться у заяві відомства від 22 листопада.

Як уточнюється, у серпні цього року чоловік вилетів із території незареєстрованого злітно-посадкового майданчика «Косів» та не погодив маршрут, як цього вимагає законодавство.

У СБУ наголосили, що поведінка пілота могла спровокувати як зіткнення з іншими літаками, так і знищення інфраструктури внаслідок можливого падіння через несправність чи невміле управління.

Протиповітряна оборона України зафіксувала літак-порушник, коли той прямував у бік держкордону в Чернівецькій області.

– Оскільки інформації про цей політ в органах обслуговування повітряного руху не було, літак не подавав обов’язкових сигналів розпізнавання, а екіпаж не виходив на зв’язок, цей інцидент класифікували як порушення державного повітряного простору, – пояснили у відомстві.

За даними досудового розслідування, чоловік порушив ще цілу низку авіаційних правил, що регулюють безпеку польотів.

Справу передали до суду із обвинувальним актом.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті затримали порушника кордону – літак Ан-2, на борту якого знаходилось четверо людей, що намагалися втекти на авто.