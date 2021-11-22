Суд взял под стражу водителя маршрутки, который наехал на двух женщин в центре Львова и оставил место ДТП.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого.

Смертельное ДТП во Львове произошло 20 ноября на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы.

По информации правоохранителей, водитель маршрутки, 47-летний житель Львова, возвращаясь с улицы Дорошенко на проспект Свободы, наехал на двух львовянок возрастом 48 и 67 лет, которые двигались по пешеходному переходу.

Одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. С телесными повреждениями ее доставили в больницу и оказали помощь. Тело другой женщины обнаружили на конечной остановке маршрутки – улице Джорджа Вашингтона.

Автобус протащил зацепившуюся за кузов женщину еще семь километров с места ДТП.