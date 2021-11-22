Суд взяв під варту водія маршрутки, який наїхав на двох жінок у центрі Львова та поїхав з місця ДТП.

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Смертельна ДТП у Львові сталася 20 листопада на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи.

За інформацією правоохоронців, водій маршрутки, 47-річний мешканець Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, наїхав на двох львів’янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом.

Одну жінку відкинуло на проїзну частину дороги. З тілесними ушкодженнями її доставили до лікарні і надали допомогу. Тіло іншої жінки виявили на кінцевій зупинці маршрутки – вулиці Джорджа Вашингтона.

Автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, ще сім кілометрів із місця ДТП.