Одесские патрульные ночью 22 ноября задержали 24-летнего водителя Toyota, который пытался скрыться от полицейских и протаранил три припаркованных автомобиля.

На проспекте Шевченко внимание инспекторов привлекла машина, водитель которой нарушил правила дорожного движения.

На требование правоохранителей остановить авто водитель не реагировал, а наоборот – увеличил скорость и попытался скрыться.

На улице Маршала Говорова, убегая от полиции, нарушитель не справился с управлением и совершил ДТП, ударив три припаркованных автомобиля, и пытался покинуть место происшествия.

Когда его все-таки задержали, выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На водителя Toyota составили админпротоколы по трем статьям КУоАП: