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Факты / Происшествия

Убегал от полиции: в Одессе пьяный водитель Toyota протаранил три авто

Валентина Летяк редактор ленты
ДТП в Одесі

Одесские патрульные ночью 22 ноября задержали 24-летнего водителя Toyota, который пытался скрыться от полицейских и протаранил три припаркованных автомобиля.

На проспекте Шевченко внимание инспекторов привлекла машина, водитель которой нарушил правила дорожного движения.

На требование правоохранителей остановить авто водитель не реагировал, а наоборот – увеличил скорость и попытался скрыться.

На улице Маршала Говорова, убегая от полиции, нарушитель не справился с управлением и совершил ДТП, ударив три припаркованных автомобиля, и пытался покинуть место происшествия.

Когда его все-таки задержали, выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На водителя Toyota составили админпротоколы по трем статьям КУоАП:

  • ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке);
  • ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств);
  • ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения).

ДТП в Одесі

Фото: Патрульна поліція

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Источник: Патрульная полиция

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