Одесские патрульные ночью 22 ноября задержали 24-летнего водителя Toyota, который пытался скрыться от полицейских и протаранил три припаркованных автомобиля.
На проспекте Шевченко внимание инспекторов привлекла машина, водитель которой нарушил правила дорожного движения.
На требование правоохранителей остановить авто водитель не реагировал, а наоборот – увеличил скорость и попытался скрыться.
На улице Маршала Говорова, убегая от полиции, нарушитель не справился с управлением и совершил ДТП, ударив три припаркованных автомобиля, и пытался покинуть место происшествия.
Когда его все-таки задержали, выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.
На водителя Toyota составили админпротоколы по трем статьям КУоАП:
- ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке);
- ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств);
- ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии опьянения).