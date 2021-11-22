Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Тікав від поліції: в Одесі п`яний водій Toyota протаранив три авто

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП в Одесі

Одеські патрульні вночі 22 листопада затримали 24-річного водія Toyota, який намагався втекти від поліцейських та протаранив три припарковані автомобілі.

На проспекті Шевченка увагу інспекторів привернула увагу машина, водій якої порушив правила дорожнього руху.

На вимогу правоохоронців зупинити авто водій не реагував, а навпаки – збільшив швидкість і спробував втекти.

На вулиці Маршала Говорова, тікаючи від поліції, порушник не впорався з керуванням і скоїв ДТП, вдаривши три припаркові автомобілі, і намагався залишити місце пригоди.

Коли його таки затримали, з`ясувалося, він керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп`яніння.

На водія Toyota склали адмінпротоколи за трьома статями КУпАП:

  • ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку);
  • ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів);
  • ст. 130 (керування транспортними засобами у стані сп`яніння).

ДТП в Одесі

Фото: Патрульна поліція

Читайте
Смертельна ДТП у Львові: водій маршрутки збив двох жінок і одну протягнув до кінцевої зупинки

Джерело: Патрульна поліція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка