Одеські патрульні вночі 22 листопада затримали 24-річного водія Toyota, який намагався втекти від поліцейських та протаранив три припарковані автомобілі.

На проспекті Шевченка увагу інспекторів привернула увагу машина, водій якої порушив правила дорожнього руху.

На вимогу правоохоронців зупинити авто водій не реагував, а навпаки – збільшив швидкість і спробував втекти.

На вулиці Маршала Говорова, тікаючи від поліції, порушник не впорався з керуванням і скоїв ДТП, вдаривши три припаркові автомобілі, і намагався залишити місце пригоди.

Коли його таки затримали, з`ясувалося, він керував автомобілем у стані сильного алкогольного сп`яніння.

На водія Toyota склали адмінпротоколи за трьома статями КУпАП: