У селі Бринівка в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі селища виявили 57-річну місцеву жительку без ознак життя.

За даними Національної поліції Одеської області, на тілі жінки знайшли травми, характерні для аварії на дорозі.

Співмешканець загиблої розповів правоохоронцям, що жінка вийшла з двору, а за декілька секунд він почув звук гальм транспортного засобу, схожого на вантажний автомобіль.

За попередніми даними, водій вантажівки збив людину на дорозі та поїхав з місця аварії.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Наразі кермувальника розшукують правоохоронці.

Поліцейські звернулися до громадян з проханням відгукнутися, якщо ви стали свідками події або вам відома інформація про місцеперебування автомобіля та водія.

Свідки аварії можуть телефонувати до Роздільнянського районного відділу поліції за номером (048) 53-50-442 або на спеціальну лінію 102.