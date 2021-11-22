У селі Бринівка в Одеській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі селища виявили 57-річну місцеву жительку без ознак життя.
За даними Національної поліції Одеської області, на тілі жінки знайшли травми, характерні для аварії на дорозі.
Співмешканець загиблої розповів правоохоронцям, що жінка вийшла з двору, а за декілька секунд він почув звук гальм транспортного засобу, схожого на вантажний автомобіль.
За попередніми даними, водій вантажівки збив людину на дорозі та поїхав з місця аварії.
На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Наразі кермувальника розшукують правоохоронці.
Поліцейські звернулися до громадян з проханням відгукнутися, якщо ви стали свідками події або вам відома інформація про місцеперебування автомобіля та водія.
Свідки аварії можуть телефонувати до Роздільнянського районного відділу поліції за номером (048) 53-50-442 або на спеціальну лінію 102.