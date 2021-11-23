Мошенничество с Covid-тестами: мужчина делал справки для жителей ОРДЛО

Киберполиция разоблачила в Луганской области схему изготовления поддельных справок с отрицательным результатом теста на Covid-19.

Занимался этим 49-летний уроженец Армении. Он предлагал свои услуги через соцсети жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ Станица Луганская. Стоимость поддельного теста составила 500 грн.

Ежемесячно мужчина изготавливал около 300 таких ПЦР-тестов, поэтому имел солидную прибыль от мошеннической схемы – до 150 тыс. грн.

Во время обысков дома у подозреваемого изъяли компьютерную технику, флеш-накопитель, автомобиль, справку об отрицательном ПЦР-тесте, незаполненные бланки ПЦР-теста, копии паспортов и черновые записи.

Открыто уголовное производство по ст. 358 УКУ – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Ему грозит штраф до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до двух лет.