Шахрайство з Covid-тестами: чоловік робив довідки для жителів ОРДЛО

Кіберполіція викрила в Луганській області схему виготовлення підроблених довідок з негативним результатом тесту на Covid-19.

Займався цим 49-річний уродженець Вірменії. Він пропонував свої послуги через соцмережі мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ Станиця Луганська. Вартість підробленого тесту становила 500 грн.

Щомісячно чоловік виготовляв близько 300 таких ПЛР-тестів, тож мав солідний прибуток від шахрайської схеми – до 150 тис. грн.

Під час обшуків вдома у підозрюваного вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувач, автомобіль, довідку про негативний ПЛР-тест, незаповнені бланки ПЛР-тесту, копії паспортів та чорнові записи.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 358 ККУ – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Йому загрожує штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.