В Болгарии автобус попал в ДТП и загорелся — более 40 человек погибли

В Болгарии произошла ужасная авария, в результате которой загорелся автобус, в котором находились 52 человека.

По предварительным данным и информации Национального телевидения Болгарии BNT, число погибших составляет 46 человек. Среди погибших 12 детей. Другие издания пишут, что семь человек, получивших травмы, госпитализировали в больницу Пирогова в Софии.

Автобус с македонской регистрацией следовал из Турции в Северную Македонию. Главный комиссар по главному управлению полиции Станислав Станев сообщил, что инцидент произошел через минуту после двух часов ночи.

Известно, что два водителя являются гражданами Северной Македонии, а 50 пассажиров — граждане Албании.

Точную причину ДТП пока не выяснили. По словам мэра Перника (город в западной части Болгарии, — Ред.) Станислава Владимирова, авария могла произойти из-за дождя, который длится с 22 ноября, или из-за сложного участка трассы.

На место происшествия прибыл премьер-министр Болгарии Стефан Янев.

Источник: BGNES News Agency, BNR

Фото: nova.bg