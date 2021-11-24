На Луганщине обнаружили вражеский схрон с противотанковыми минами

Сотрудники СБУ обнаружили в Северодонецком районе Луганской области вражеский тайник с арсеналом противотанковых мин общим весом почти 40 кг тротила.

Схрон обустроили под полом полуразрушенного здания. Предварительно, это сделали боевики еще в 2014 году для уничтожения украинской военной техники.

Что нашли в хранилище:

пять противотанковых мин ТМ-62;

12 гранатометных выстрелов;

семь боевых гранат разных модификаций;

три противопехотных мины МОН-50.

Спецслужба проводит оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.