Сотрудники СБУ обнаружили в Северодонецком районе Луганской области вражеский тайник с арсеналом противотанковых мин общим весом почти 40 кг тротила.
Схрон обустроили под полом полуразрушенного здания. Предварительно, это сделали боевики еще в 2014 году для уничтожения украинской военной техники.
Что нашли в хранилище:
- пять противотанковых мин ТМ-62;
- 12 гранатометных выстрелов;
- семь боевых гранат разных модификаций;
- три противопехотных мины МОН-50.
Спецслужба проводит оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.
На Луганщине обнаружили вражеский схрон с противотанковыми минами / 3 фотографии