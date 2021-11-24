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На Луганщине обнаружили вражеский схрон с противотанковыми минами

Валентина Летяк редактор ленты
схрон з протитанковими мінами

Сотрудники СБУ обнаружили в Северодонецком районе Луганской области вражеский тайник с арсеналом противотанковых мин общим весом почти 40 кг тротила.

Схрон обустроили под полом полуразрушенного здания. Предварительно, это сделали боевики еще в 2014 году для уничтожения украинской военной техники.

Что нашли в хранилище:

  • пять противотанковых мин ТМ-62;
  • 12 гранатометных выстрелов;
  • семь боевых гранат разных модификаций;
  • три противопехотных мины МОН-50.

Спецслужба проводит оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

схрон з протитанковими мінами
схрон з протитанковими мінами
схрон з протитанковими мінами
схрон з протитанковими мінами
схрон з протитанковими мінами
схрон з протитанковими мінами
На Луганщине обнаружили вражеский схрон с противотанковыми минами / 3 фотографии

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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