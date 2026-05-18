К вечеру понедельника, 18 мая, раздались взрывы в Чернигове.

Об этом сообщает Черниговский городской совет.

Взрывы в Чернигове 18 мая

Так, в 19:00 командование Воздушных сил ВСУ предупредило об угрозе со стороны реактивных ударных дронов. Вражеские беспилотники были зафиксированы на севере Черниговской области, мимо Репки, курсом на юг в направлении Чернигова.

Сообщается, что в результате ударов по Чернигову зафиксировано два попадания — в частный жилой дом и объект инфраструктуры.

В частном доме произошел пожар, который оперативно ликвидировали. В нескольких соседних домах взрывами выбиты окна. По другому адресу зафиксировано попадание в транспортное средство.

В обоих случаях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

5 мая россияне обстреляли здание Черниговской окружной прокуратуры. После обстрела трое человек обратились к врачам с акубаротравмами. Однако по состоянию на 17:00 за медицинской помощью обратились уже 17 человек.

Утром 26 апреля Россия атаковала Чернигов. В результате вражеских ударов в городе возникли пожары в частных домах. Кроме того, были разрушены складские помещения и полностью сгорели автомобили.

