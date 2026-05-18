Во вторник, 19 мая, графики отключения электроэнергии в Украине вводить не планируют. Энергетики просят ограничить потребление электроэнергии в течение дня.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 19 мая: что известно

– Завтра, во вторник, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении Укрэнерго.

Энергетики просят экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня. Однако максимально ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 24:00.

Напомним, утром 18 мая из-за новых российских обстрелов без электроснабжения остались потребители в пяти областях Украины. Также из-за непогоды было обесточено более 40 населенных пунктов.

В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на утро без света оставались потребители в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Кроме того, из-за дождей, гроз и сильных порывов ветра полностью или частично были обесточены более 40 населенных пунктов в Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Черкасской и Сумской областях.

