Министерство финансов США решило продлить исключение из санкций в отношении российской нефти, транспортируемой по морю, еще на 30 дней.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с планом, позже это решение подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам Бессента, данное решение было принято, “чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в море”.

— Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы выдавать конкретные лицензии по мере необходимости. Эта общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечить, чтобы нефть дошла до стран, наиболее уязвимых с точки зрения энергетики, — отметил он в сети Х.

Глава Минфина добавил, что решение поможет перенаправить имеющиеся поставки в страны, которые больше всего в них нуждаются, уменьшив возможность Китая накапливать нефть со скидкой.

Срок действия исключения истек в субботу, 16 мая. Однако несколько стран попросили предоставить больше времени для закупки российской нефти.

США ввели это исключение, пытаясь смягчить дефицит поставок нефти и высокие цены после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив на фоне совместного наступления США и Израиля.

Однако этот шаг почти не повлиял на снижение цен на бензин в США.

Напомним, американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа позволила истечь сроку действия исключения из санкционного режима.

15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты не будут продлевать санкционное исключение, разрешающее покупку российской нефти, транспортируемой по морю.

Однако 18 апреля США разрешили проводить операции по продаже, транспортировке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года, до середины мая.

