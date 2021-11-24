Следственный судья Днепровского районного суда Киева отправил на 60 суток под стражу двух человек, из-за хулиганских действий которых пострадала 23-летняя девушка, умер ее 25-летний приятель-полицейский и перевернулся автомобиль.

Чрезвычайное происшествие произошло около 23.00 20 ноября рядом с остановкой общественного транспорта на бульваре Перова.

Во время возникшего внезапно конфликта двое подозреваемых сначала ударили 23-летнюю девушку деревянным бруском по голове. Пострадавшая от нанесенной травмы потеряла сознание.

После этого злоумышленники напали на ее приятеля. Последний, пытаясь убежать, начал перебегать дорогу по бульвару Перова. Однако, перепрыгивая ограждение, упал на проезжую часть.

Подозреваемые добивали мужчину, пока это не заметил водитель такси. Злоумышленники скрылись с места происшествия, как только рядом остановился автомобиль такси.

В это время водитель другого автомобиля, объезжая такси, наехал на пострадавшего, что лежал на асфальте. От этого транспортное средство перевернулось на крышу.

25-летний сотрудник полиции, который в этот вечер находился вне службы, скончался на месте.

В ближайшее время злоумышленникам, которых обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений, должны объявить подозрение и по факту оставления людей в опасности.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Кроме того, следователи Нацполиции Киева осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту наезда на потерпевшего.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура