Слідчий суддя Дніпровського районного суду Києва відправив на 60 діб під варту двох осіб, через хуліганські дії яких постраждала 23-річна дівчина, помер її 25-річний приятель-поліцейський та перекинувся автомобіль.

Надзвичайна подія сталась близько 23.00 20 листопада поряд із зупинкою громадського транспорту на бульварі Перова.

Під час конфлікту, що виник раптово, двоє підозрюваних спершу вдарили 23-річну дівчину дерев’яним бруском по голові. Постраждала від завданої травми втратила свідомість.

Після цього зловмисники напали на її приятеля. Останній, намагаючись втекти, почав перебігати дорогу по бульвару Перова. Однак, перестрибуючи огорожу, впав на проїжджу частину.

Підозрювані добивали чоловіка, поки це не помітив водій таксі. Зловмисники втекли з місця події, щойно поряд зупинився автомобіль таксі.

Проте в цей час водій іншого автомобіля, оминаючи таксі, наїхав на потерпілого, що лежав на асфальті. Від цього транспортний засіб перекинувся на дах.

25-річний працівник поліції, який у цей вечір перебував поза службою, помер на місці.

Найближчим часом зловмисникам, яких звинувачують у хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень, мають оголосити підозру й за фактом залишення людей у небезпеці.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Крім того, слідчі Нацполіції Києва здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом наїзду на потерпілого.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура