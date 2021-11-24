23 ноября в оккупированном Крыму сотрудники российского ОМОНа задержали 31 активиста, которые пришли встретить освобожденного после незаконного ареста адвоката Эдема Семедляева.
Среди задержанных – десять женщин и четверо журналистов, сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Сейчас они находятся в “Киевском отделе полиции Симферополя”, откуда их должны направить в разные отделы полиции.
– Осуждаю незаконные задержания украинских граждан во временно оккупированном Крыму. Своими действиями страна-оккупант нарушает статью 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в соответствии с которой каждый имеет право на свободу выражения взглядов, – отмечает омбудсмен.
Людмила Денисова напоминает, что документом предусмотрена, в частности, свобода соблюдения взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти независимо от границ.
Крымский адвокат Эдем Семедляєв, которого 23 ноября пришли встречать активисты, 12 суток провел в “Симферопольском изоляторе временного содержания” по незаконным обвинениям в “неповиновении сотрудникам полиции”.
Источник: Людмила Денисова
Фото: Людмила Денисова