23 ноября в оккупированном Крыму сотрудники российского ОМОНа задержали 31 активиста, которые пришли встретить освобожденного после незаконного ареста адвоката Эдема Семедляева.

Среди задержанных – десять женщин и четверо журналистов, сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас они находятся в “Киевском отделе полиции Симферополя”, откуда их должны направить в разные отделы полиции.

– Осуждаю незаконные задержания украинских граждан во временно оккупированном Крыму. Своими действиями страна-оккупант нарушает статью 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, в соответствии с которой каждый имеет право на свободу выражения взглядов, – отмечает омбудсмен.

Людмила Денисова напоминает, что документом предусмотрена, в частности, свобода соблюдения взглядов и идей без вмешательства органов государственной власти независимо от границ.

В Крыму под СИЗО задержали 31 активиста / 4 фотографии

Крымский адвокат Эдем Семедляєв, которого 23 ноября пришли встречать активисты, 12 суток провел в “Симферопольском изоляторе временного содержания” по незаконным обвинениям в “неповиновении сотрудникам полиции”.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова