Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом к масштабной реформе Совета Безопасности ООН. По его убеждению, ключевым шагом должно стать полное упразднение права вето и отказ от концепции постоянного членства в этой структуре.

Об этом президент Турции написал в колонке для Bloomberg Opinion, посвященной трансформации международной системы.

Почему нынешняя система устарела: объяснение Эрдогана

Эрдоган подчеркнул, что трагедии последних лет четко свидетельствуют о том, что передача полномочий по урегулированию мировых кризисов нескольким столицам больше не отвечает современным реалиям. Нынешний Совбез ООН до сих пор отображает архитектуру мира, сформированную после Второй мировой войны.

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— Адаптацию механизмов принятия глобальных решений к современным обстоятельствам больше нельзя откладывать. Более эффективный, справедливый и подотчетный подход к представительству стал неотложной потребностью. Это требует не только расширения представительства, но и справедливого распределения ответственности за лидерство, — считает он.

Эрдоган подчеркнул, что мир больше пяти стран, а ни одно государство не должно иметь права постоянно блокировать волю большинства международного сообщества.

Какую новую модель предлагает Эрдоган

По словам Эрдогана, расширение списка привилегированных стран не решит проблему концентрации властей. Именно поэтому отправной точкой реформы должно быть полное упразднение права вето.

Президент Турции предлагает следующие изменения в структуре ООН:

в Совбезе не должно быть ни одного постоянного члена;

страны должны избираться Генеральной Ассамблеей на четко определенный срок по принципу ротации;

для повторного вхождения в состав Совбеза странам придется снова получать поддержку большинства членов ООН;

необходимо восстановить баланс между Советом Безопасности и Генассамблеей ООН, существенно расширив роль последней.

В то же время президент Турции обратил внимание на рост экономического веса Азии и стремление стран Африки к более широкому представительству, к чему международные институты оказались не готовы.

Он подчеркнул, что региональные государства должны брать большую ответственность за решение собственных проблем вместо подходов, навязанных внешне.

Кроме того, Эрдоган считает, что необходимо преодолеть экономическое неравенство, обеспечить развивающимся странам надлежащее право на развитие и доступ к финансированию.

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